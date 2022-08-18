Война в Украине находится в «оперативном тупике», ни одна из сторон не может создать достаточный боевой потенциал, чтобы изменить ход конфликта, пишет CNN со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников.

По их словам, у обеих сторон есть проблемы с человеческими ресурсами, а почти шесть месяцев войны "привели к серьезному истощению сил". Кадровые проблемы и являются фактором, способствующим "тупику", отметили неназванные чиновники.

Кроме того, по их словам, у России сейчас "ужасные времена", в частности, она столкнулась еще и с нехваткой боеприпасов. Свидетельство тому то, что старые запасы вывозят со складов, отметил источник, а это, по его словам, "ухудшает способность россиян начинать наступление".