Зеленский: лето может стать самым трагичным для Европы

Это лето может войти в историю стран Европы как одно из самых трагических за все время, если «российский шантаж» радиацией продолжится, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Ибо ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень», - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.

Глава украинского государства сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена в Запорожскую атомную станцию. «С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и Энергодаре...» - добавил он.