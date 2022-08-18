Новый логотип USA Gymnastics так похож на лого Федерации гимнастики Азербайджана Плагиат или нет?
USA Gymnastics, главный руководящий орган в гимнастике Соединенных Штатов Америки, представила свой новый логотип.
Как пишет официальный сайт USA Gymnastics, «на новом логотипе изображено пламя, сегменты которого представляют интересы гимнастического сообщества, а во главе абстрактное изображение гимнаста (или гимнастки), что указывает на то, что организация ориентирована на спортсменов».
Однако специалисты заметили явное сходство нового логотипа с лого Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Те же языки пламени, только вместо гимнастки, изображенной на нашем лого, американцы представили просто человеческий силуэт.
Не секрет, что AGF - одна из передовых гимнастических федераций на планете. Наша федерация многократно признавалась лучшей в мире и служит образцом для многих стран, постоянно находясь на виду. Как видим, судя по всему, Азербайджанская федерация является примером для других не только в плане работы, но и в вопросах брендирования.