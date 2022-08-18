Как пишет официальный сайт USA Gymnastics, «на новом логотипе изображено пламя, сегменты которого представляют интересы гимнастического сообщества, а во главе абстрактное изображение гимнаста (или гимнастки), что указывает на то, что организация ориентирована на спортсменов».

Однако специалисты заметили явное сходство нового логотипа с лого Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Те же языки пламени, только вместо гимнастки, изображенной на нашем лого, американцы представили просто человеческий силуэт.