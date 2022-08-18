Постпред России опубликовал пост об украинцах, а потом удалил

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал пост в Twitter с призывом не щадить украинское население.

УНИАН пишет, что свой твит Ульянов опубликовал в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи, который в пятницу США выделили для Украины. Позже Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсети, также в сети остались скриншоты.

После российский дипломат написал еще один пост, теперь уже с извинениями. «Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал», - заявил Ульянов.