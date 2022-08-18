Мощные взрывы в украинских городах
Ночью 20 августа в захваченном россиянами Мелитополе Запорожской области Украины прогремела серия мощных взрывов. В сети опубликовали видео "прилетов", снятые очевидцами.
Мощные взрывы раздались и в Харькове. Украинские Telegram-каналы сообщили о массовом запуске ракет из российского Белгорода.
Кроме того, в городе Николаев ночью раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram мэр Александр Сенкевич. Жителей просят оставаться в укрытиях.