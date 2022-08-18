В Крыму, в Севастополе сегодня утром прогремел взрыв, заявили пророссийские власти города. По данным очевидцев, удар был нанесен по штабу Черноморского флота России.

«25 минут назад к крыше прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хоть над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Между тем местные Telegram-каналы сообщают, что на месте происшествия у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды перекрыты полицией.