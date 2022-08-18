МИД России о переговорах с Азербайджаном по «Миру»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия ведет переговоры об использовании платежной карты «Мир» с Азербайджаном, Китаем и Египтом.

«Ведем активную работу в этом направлении. На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», - сказал он российским СМИ.

Напомним, что сейчас российские карты «Мир» принимаются в Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Армении, Вьетнаме, Беларуси, Казахстане и Таджикистане.