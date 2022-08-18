Экс-советник Чубайса готовит жалобу на бакинский отель

В своем интервью российским СМИ Биков назвал Баку «блестящим, дружелюбным городом с роскошной архитектурой». Тем не менее бизнесмен заявил, что отель Baku Marriott Hotel Boulevard, в котором он остановился, омрачил его поездку.

«Отель был безобразный. Не понравилась работа персонала. Они попробовали мне выписать два счета. Один счет я закрыл. Не отменив первый, они пришли и выписали второй счет. А я имею манеру счета проверять. Это была попытка два раза продать мне одну и ту же еду. Серьезное заведение, мировая сеть. Я был полностью разочарован и недоволен», - отметил Биков, добавив, что готовит жалобу.

Напомним, что Артем Биков был заместителем руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, а затем генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» - второй по величине энергосистемы России.

В октябре 2002 года возглавил Уральскую энергетическую управляющую компанию (УЭУК) - 100-процентное дочернее общество РАО ЕЭС. В мае 2003 года перешел на должность советника председателя Правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

С 2008 года Биков является президентом Национальной ассоциации инжиниринговых компаний.