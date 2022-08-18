Немецкие СМИ об успехе Джавида Мамедова: «Все дело в водке»

Мало кто в саксонском городке Нойштадт верил в то, что молодому азербайджанцу удастся создать популярный пивной бар. Дело в том, что саксонцы крайне консервативны в вопросе употребления пива.

Немецкие СМИ пишут об успехе уроженца Азербайджана Джавида Мамедова, который за короткое время сумел создать свой процветающий ресторанный бизнес.

Для успеха Мамедову понадобилось всего два фактора - разрешить курить в заведении и подавать водку. Speicherstübchen - единственный курительный бар в Нойштадте.

СМИ отмечают, что Джавид Мамедов приехал в Германию в возрасте 13 лет и уже 9 лет живет в Нойштадте. Впрочем, это не первая его попытка в ресторанном бизнесе. Ранее он со своим братом запустил сеть фастфуда «Берлин деняр» в Ольденбурге. В 2014 году молодой человек решил создать собственный бизнес и открыл ресторан Stadt-Grill.