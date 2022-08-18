Лесной пожар в селе Зейве потушен

Пожар в селе Зейве Шабранского района Азербайджана потушен, сообщил в интервью Report представитель ИВ Шабрана в селе Зейве Джавид Мамедов.

По его словам, пожар поразил около 100 гектаров лесных массивов и кустарников.

«Дома не повреждены. Серьезный ущерб нанесен только лесной территории. Возгорания на этих территориях также были потушены прошлой ночью сотрудниками МЧС. С прошлой ночи восстановлено электроснабжение села. Сегодня же будет восстановлено газоснабжение», - сказал он.

Представитель главы Исполнительной власти отметил, что также потушены пожары, возникшие в селах Пирабадил, Сумагава, Газма Зохрамы.