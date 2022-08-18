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С первого взгляда даже было не совсем понятно - это презентация новых мобильных девайсов либо торжественный вечер с участием азербайджанского бомонда. Разношерстная публика, собравшаяся в Enerji Club, среди которой были народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, народный писатель Чингиз Абдуллаев, актеры Джабир Иманов и Алихан Раджабов, актер и режиссер Талех Юзбеев, певцы Хисс, Чингиз Мустафаев, Нура Сури, футболист Нугзар Квиртия и многие другие, сумела вживую понаблюдать за презентацией, посвященной запуску новых мобильных девайсов от Samsung – раскладных смартфонов Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, а также наушников Galaxy Buds2 Pro и часов Galaxy Watch5. Первым на мероприятии слово взял гендиректор Samsung Electronics Caucasus Company Мин Хванг. «Samsung, который представлен в Азербайджане на протяжении 15-и последних лет, это не только технологии и инновации, но и постоянная работа над их имплементацией в быту и жизни наших клиентов», - сказал он, после чего пригласил на сцену 10 самых лояльных пользователей Samsung в Азербайджане, вручив им подарки.

Основную информацию о новых девайсах южнокорейского гиганта дал продакт-менеджер компании Мири Кязымов, который ответил на вопросы журналистов сразу после своего выступления. «Samsung, безусловно, ориентирован на футуристические тренды и пытается сделать опыт потребителя лучше. Мы анализируем много факторов. Получение фидбэка от наших пользователей и извлечение выводов - естественно для нас. Именно поэтому новые модели наших смартфонов это всегда синтез и поиски новых решений», - сказал он. После официальной части мероприятия зрители получили удовольствие от песен Чингиза Мустафаева и Хисс, а также стали свидетелями блестящего корейского танца, поставленного народным артистом Азербайджана Камиллой Гусейновой. Не забыли организаторы и про подарки - с помощью жеребьевки были выявлены шестеро гостей, которые, ответив на вопросы касательно новых моделей, получили призы. Центром притяжения гостей же стали сами новинки, выставленные на специальных столах. Участники мероприятия стали первыми в Азербайджане, кто смог прикоснуться к новым смартфонам от Samsung, предзаказы на которые стартуют уже сегодня в магазинах-дистрибьюторах компании. Galaxy Z Flip4: свободные руки, качественные фото и видео

Galaxy Z Flip4 – это усовершенствованный и компактный гаджет, который приятно удивляет своими возможностями: он отличается стильным дизайном и вдохновляющими цветами, которые придутся по душе каждому; он настолько «комфортный», что легко помещается в сумочке и в маленьком кармане; вы можете достать его и открыть или же использовать в согнутом виде. В качестве «наследства» от своего предшественника Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Flip4 получил возможность совершать звонки, отвечать на текстовые сообщения и даже снимать высококачественное селфи, не раскрывая смартфон. Этот смартфон также снабжен функцией hands-free. Это означает, что получить качественные фото и видео можно, просто положив телефон на любую поверхность под самым низким углом, а руки в этот момент будут совершенно свободными.

Что касается других характеристик, то стоит выделить внешний экран телефона c 1.9” Dynamic AMOLED 60 Hz, аккумулятор емкостью 3,700 mAh, заряжающийся до 50% за 30 минут. Это также регулирует энергопотребление в соответствии с вашими смартфонными привычками. Galaxy Z Fold4: многофункциональность и удобство в использовании Galaxy Z Fold4 – мощный многозадачный смартфон с высочайшей производительностью, он сочетает в себе бесценный опыт Samsung в области мобильных технологий. В смарфтон Galaxy Z Fold4 по сравнению с Z Fold3 внедрены больше расширенных и функциональных возможностей: в раскрытом режиме можно использовать как планшет, в котором можно просматривать контент, так и работать и играть. В закрытом режиме – это представительский смартфон с 6,2-дюймовым экраном. Портретный режим Galaxy Z Flip4 добавлен на передний экран, а еще есть возможность поместить переднее изображение на внутренний экран. Кроме того, на внутренний экран добавлены такие элементы, как Wi-Fi, Bluetooth и фонарь. Защита дисплея Gorilla Glass Victus + поможет уменьшить повреждения от внешнего воздействия. Кроме того, как Galaxy Z Fold4, так и Galaxy Z Flip4 оснащены влагозащитой IPX8, поэтому пользователи могут меньше беспокоиться в чрезвычайных ситуациях. Galaxy Buds2 Pro: новый опыт прослушивания с премиальным дизайном Беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro позволяют пользователям комфортно использовать их в любых условиях. За счет отличного 24-битного Hi-Fi звука, кристальной чистоты и компактного эргономичного дизайна наушники стали на 15% меньше. На данный момент это самая компактная и легкая гарнитура от Samsung. Обладает активными звукоизоляционными свойствами и изолирует внешний звук на 60%. Наушники проработают 5 часов во включенном состоянии и 8 часов в выключенном. Кейс обеспечивает 18 и 29 часов беспроводной зарядки соответственно. Заявленный класс влагозащиты — IPX7.

Galaxy Watch5 и Watch5 Pro: долговечность и возможность измерения температуры тела Galaxy Watch5 выпускаются в двух стандартных версиях: 40 мм и 44 мм. Первый имеет 1,2-дюймовый экран с разрешением 396х396 пикселей, а второй - 1,4-дюймовый экран с разрешением 450х450 пикселей. В отличие от Galaxy Watch4, в новой версии увеличена емкость аккумулятора часов. Если год назад часы имели два размера (42 и 46 мм), то новые часы имеют только один размер, а именно 45 мм. Кстати, у этих часов экран 1,4 дюйма, как и у 44-мм версии. По сути, с технической точки зрения эти часы такие же, как и обычные Watch5. Зато в этих часах аккумулятор на 590 мАч и поддержка Qi-зарядки на 10 Вт. Еще одно важное отличие заключается в сапфировом стекле. Эти часы должны служить дольше, так как они лучше защищают экран. Обратите внимание, что у Galaxy Watch5 Pro нет круглой рамки.