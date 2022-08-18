Армянские СМИ: Пашинян и Алиев объявят об открытии «Зангезурского коридора»

Армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники пишет, что 31 августа в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как сообщают СМИ, в ходе встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев собирается остро поставить вопрос о «Зангезурском коридоре», ожидая, что Никол Пашинян назовет дату открытия коридора, а также его маршрут, эксплуатацию и решение сопутствующих вопросов.