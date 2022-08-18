Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 11:25

«Последние удары по военным и инфраструктурным объектам в Джанкойском районе оккупированного Крыма стали демонстрацией полного фиаско российских сил ПВО, которые много лет рекламировали как самые эффективные в мире», - сказал в интервью haqqin.az руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, пришло время, когда можно с уверенностью констатировать целый ряд весьма неприятных для Москвы фактов.

Во-первых, технические возможности российских ПВО оказались сильно преувеличенными, во-вторых, несмотря на афишированные в рекламных буклетах точность и эффективность, средства российских ПВО далеко не всегда способны уничтожать воздушные цели и, наконец, в-третьих, российские ПВО оказались бессильны против таких американских систем, как HIMARS. Военная статистика подтверждает, что из шести ракет HIMARS, запущенных на расстоянии до 80 километров, россиянам в лучшем случае удается сбить одну. Все остальные успешно поражали наземные цели. Другой важный момент заключается в том, что за три предыдущие недели, наряду с военными складами, ВСУ уничтожили десятки российских радаров и системы ПВО. В частности, на юге Херсонской области были уничтожены современная российская РЛС «Подлет-К1», комплексы С-300, системы «Бук», ТОР и другие. По мнению экспертов, столь высокая эффективность огня связана с применением украинской армией высокоскоростной противорадиолокационной системы AGM-88 HARM, которая запускается в воздухе.

В этой связи министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ применят также специальные ракеты HIMARS, способные поражать российские радары, что создаст дополнительные возможности для использования украинской авиации и беспилотников. «Для РФ этот факт стал сильнейшим репутационным ударом, - считает Мусиенко. – Ибо «главная экспортная игрушка России» – зенитно-ракетный комплекс С-400, установленный на севере Крыма, ничего поделать с этими ракетами не может. Очевидно, что российское оружие не проходит в боевых условиях экзамен на качество». Мусиенко отметил, что в начале вторжения в Украину ВС России использовали модернизированные танки Т-72, оборудованные лазерными замерами прицелов, приборами ночного видения и пр., а также современные танки Т-80 и даже Т-90 «Прорыв». «Значительная часть этих машин была подбита и брошена российской армией под Киевом в первый месяц вторжения, когда Москва еще уповала на успех своего блицкрига, - отметил украинский эксперт. – То же самое касается и зенитно-ракетных комплексов, прикрывавших наземные силы противника. К примеру, системы «Панцирь» ближнего и среднего радиуса действия, реактивная артиллерия и др. По истечении несколько месяцев в составе российских сил стало значительно больше устаревших советских танков Т-62, произведенных в 50-е годы ХХ века. Эти танки настолько устарели, что Россия изначально планировала часть из них списать, а какое-то количество передала армии Башара Асада. Теперь Москва вернула эти танки из Сирии и бросила их в бой. Функциональность некоторых Т-62 настолько ограничена, что их прикапывают в землю и фактически превращают в стационарные пушки. Не лучше у россиян обстоят дела и по части реактивной артиллерии. В зоне боев были обнаружены советские «грады» еще первой серии выпуска 70-х годов прошлого века. Следует отметить, что российское командование задействует в боях против ВСУ все больше и больше старой, законсервированной ствольной и реактивной артиллерии. Понятно, что после длительного хранения на складах не все единицы оружия находятся в боевом состоянии. Тем не менее определенную часть все еще можно использовать в боях.

Украинский эксперт указал также на острую нехватку у российской армии современных БПЛА, сопоставив этот факт с заявлениями представителей концерна «Калашников» и компании «Кронштадтское вооружение» о том, что у них есть современные наработки. Но, как показал разбор и технологический анализ сбитых российских беспилотников, они значительно уступают турецким «Байрактарам» и другим БПЛА. По мнению Мусиенко, причина в том, что у российской оборонной промышленности постепенно копятся проблемы, связанные с набирающими обороты санкциями против ВПК РФ. «Сейчас Россия вынуждена применять в Украине устаревшее оружие, которое боевые части получают непосредственно со складов, - говорит эксперт. – И использует любую возможность, чтобы раздобыть оружие за рубежом. Есть информация о вывозе некоторых видов вооружений из Беларуси, известно также, что во время своей поездки в Иран Путин поднял вопрос о закупке иранских дронов «Шахид»… Москва практически исчерпала свой арсенал современных, высокоточных боевых средств и сейчас пытается в обход санкций получить хоть какое-то оружие». По словам Мусиенко, мощным подспорьем ВСУ является партизанское движение на оккупированных территориях. Украинское сопротивление эффективно действует в Мелитополе, а также в Запорожской и Херсонской областях, где методично подрывает мосты и разрушает железные дороги, используемые ВС России для переброски подкрепления. В Херсонской области группы сопротивления разрушают инфраструктуру и не дают россиянам воспользоваться логистическими цепочками для обеспечения российских войск. Кроме того, на оккупированных территориях систематически обстреливаются российские блокпосты, а также предпринимаются попытки физической ликвидации коллаборантов и представителей военно-гражданской администрации. Кроме того, партизаны распространяют листовки-инструкции, в которых объясняется, как саботировать оккупационные силы. «Все это является важными факторами психологического воздействия и влияния на российские войска, - отмечает эксперт. – Не случайно Москва перебрасывает на оккупированные территории все больше сотрудников ФСБ. Но, как бы широко ни применялись репрессивные меры против граждан Украины, движение сопротивления с каждым днем усиливается». Касаясь темы референдумов, намеченных Москвой на оккупированных территориях, Мусиенко считает, что после того, как в тылу у русских начали гореть военные склады и изменился ход боевых действий по всей линии фронта, даже российские пропагандисты начали сомневаться в возможности проведения референдума на востоке и юге Украины.

«После ударов по Антоновскому мосту эмиссары Кремля, приехавшие в зону оккупации, чтобы подготовить референдум, спешно вернулись в Россию, - напомнил украинский эксперт. – Даже Путин в своем последнем выступлении подчеркнул, что цели России в Украине касаются только востока страны. Все идет к тому, что российские войска вновь сделают «жест доброй воли», как это было под Киевом и с островом Змеиный, и отойдут с занятых позиций. Понятно, что эти «жесты» делаются под мощным давлением ВСУ». Мусиенко считает, что на данный момент основной целью политического руководства Украины является деоккупация страны до международно признанных границ 1991 года. «Другое дело, что могут быть выбраны разные варианты деоккупации тех или иных районов Украины, - уточняет эксперт. – Это может быть комбинированный военный и политико-дипломатический путь. Но начало любых переговоров с Москвой возможно только после тяжелых поражений и потерь российских войск по всей линии фронта. Лишь при этом условии Кремль согласится на вывод войск. Что же касается целей России, то сегодня даже ее немногочисленные союзники понимают, что у Путина нет сил и возможностей оккупировать всю Украину. Тем более, когда в тылу его армии нарастает партизанское движение. После того, как расчет на быструю оккупацию и свержение власти в Киеве с треском провалился, Кремль ввязался в длительную, кровавую и весьма затратную войну. Полагаю, в данный момент власти России думают о том, как поскорее выбраться из этой ситуации, не потеряв лицо. Задача, скорее всего, неразрешимая, учитывая, что кремлевская пропаганда так накачала российское общество ложью об украинских нацистах и бандеровцах, что менять информационную политику и перековывать «мечи на орало» уже слишком поздно.

Тем временем Украина продолжает наращивать военный потенциал. В частности, эта задача реализуется в рамках военно-технического сотрудничества с Турцией. В Киеве считают принципиально важным уже сейчас наладить по турецкой лицензии собственное производство БПЛА «Байрактар». С турецкой компанией «Baykar Makina», которая производит эту модификацию беспилотников, сотрудничают несколько компаний украинского военно-промышленного комплекса, одна из которых задействована, в частности, в производстве двигателей для дронов «Байрактар Акынджи». По мнению специалистов, производство «Байрактаров» в Украине станет сигналом для других зарубежных инвесторов, а также окажет позитивное влияние на логистику, обеспечение и цену этого наступательного оружия на мировом рынке. «Необходимо также учесть, что для Киева и Анкары это еще и важный политический шаг, - считает Мусиенко. – Сейчас много говорится о том, что президент Эрдоган, играющий важную роль в укреплении политического и военно-технического сотрудничества с Киевом, хочет также выступить посредником в российско-украинском мирном урегулировании. У Киева нет оснований сомневаться в искренности намерений Анкары. Главным образом, потому что турки не ставили Украине условий относительно применения «Байрактаров» против российских войск. Напомню также, что именно Турция закрыла для российских военных кораблей пролив Босфор, фактически отрезав военно-техническую подпитку Черноморского флота России кораблями и техсредствами Балтийского моря. И не кто иной, как президент Эрдоган помог Киеву в «зерновом соглашении», которое позволило разблокировать по ряду параметров украинские порты и вывезти оттуда корабли с зерном».