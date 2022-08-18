Перинчек сообщил, что дата его встречи с Асадом, которая состоится по приглашению сирийской стороны, еще не определена. По его словам, представители Асада в Дамаске напрямую обратились к партии «Ватан».

Сам Перинчек готовится выехать в Дамаск и встретиться с Асадом. Это будет первый с 2011 года контакт близкого к правительству Турции политического деятеля с лидером сирийского режима.

Догу Перинчек, лидер протурецкой левой партии «Ватан», заявил, что Анкара и Москва «осведомлены» о планах его встречи с главой сирийского режима Башаром Асадом.

«Естественно, мы проинформировали Турцию о моем предстоящем визите в Дамаск, - отметил Перинчек. - Но мы - независимая партия, мы не получаем приказов из Анкары, мы просто ее информируем. Конечно, мы консультируемся с турецким государством по целому ряду вопросов, однако визиты совершаем исключительно по собственной инициативе».

Перинчек сообщил, что его встреча с Башаром Асадом не будет диалогом двух политиков. В ней также примет участие делегация Турции, состав которой будет определен в ближайшее время.

При этом Перинчек добавил, что Россия в курсе предстоящей встречи и поддерживает ее.

«Полторы недели назад делегация нашей партии посетила Россию, - сообщил Перинчек. - В Москве обсуждалась моя поездка в Сирию и был сделан вывод, что сотрудничество Турции, Сирии, России и Ирана чрезвычайно важно для безопасности и экономического развития стран региона. Визит президента Эрдогана в Сочи состоялся после пребывания в Москве нашей делегации. Россия знает об этих событиях и о наших планах посетить Сирию. Русские также поддерживают этот визит, они хотят, чтобы Сирия и Турция сотрудничали».

Отметим, что в последние дни появляются сообщения о том, что между Турцией и Сирией идут секретные переговоры и что Эрдоган и Асад, возможно, проведут если не прямую встречу, то как минимум телефонный разговор.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал сирийскую оппозицию примириться с режимом Асада, что привело к бурным протестам на подконтрольных Турции территориях на севере Сирии.