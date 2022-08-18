19 августа в районную прокуратуру поступила информация о гибели жителей села Гыраглы Саатлинского района - 43-летнего Субхана Астанова и его 30-летнего двоюродного брата Акрама Астанова.

Было установлено, что Субхан и Акрам Астановы во время ловли рыбы в реке Араз, проходящей через село Мусалы Саатлинского района, утонули, спасая двух малолетних детей, упавших в воду.

Несовершеннолетние были спасены рыбаками, находящимися неподалеку. В настоящее время они госпитализированы.

По данному факту в прокуратуре Саатлинского района проводится расследование.