Когда Эрдоган нанесет сокрушающий удар? главная тема
С севера Сирии поступают противоречивые сообщения о возможном начале турецкой военной операции. Курдские Сирийские демократические силы все опровергают.
Анкара продолжает держать интригу. Дата новой специальной операции на севере Сирии так и остается тайной за семью печатями. Курдские боевики крайне нервничают по этому поводу и пытаются всячески спровоцировать турецких военных, нанося удары по местному мирному населению Турции.
Впрочем, если уж называть вещи своими именами, интрига с датой начала операции тоже является частью ее подготовки турецкой стороной. Все по классике – доводить противника до «белого каления» состоянием неопределенности, держать в напряжении уничтожением командования боевиков, дожидаться, когда вспыхнут новые его противоречия со вновь обретенными союзниками – проиранскими прокси и правительственными войсками. А затем нанести сокрушающий удар.
Именно такую тактику, судя по всему, избрала Анкара на этот раз, предпочитая не просто победить противника на поле боя, но и предварительно разгромить его в информационно-психологической войне.
В том, что спецоперация обязательно будет, сомневаться не приходится. Намеки в турецкой прессе о некоей оттепели в отношениях Анкары и Дамаска – не более чем инструмент во внутриполитической турецкой игре, связанной с выборами. Реальные шаги, связанные с такой оттепелью, полностью отсутствуют, так что к подобным намекам нужно и относиться соответственно – как к игре словами, к реальности отношения не имеющей.
Реальность же выглядит следующим образом: зона безопасности нужна Турции как воздух, контролировать ее должны протурецкие силы. И совершенно не важно, что по этому поводу думают в Вашингтоне, в Москве или Тегеране. А если кто-то этого не понимает – это уже его проблемы, а совсем не Анкары. Эрдоган всегда делает то, что пообещал, пусть и с небольшим отклонением от сроков.
Кроме того, как уже упоминалось выше, турецкая сторона делает ставку на раскол временного альянса «курдские боевики – режим Асада – проиранские прокси». И небезосновательно, поскольку более противоестественного союза в современной Сирии трудно себе представить. У всех трех его участников совершенно разные цели и задачи. Курды хотят самой широкой автономии, Асад хочет их безусловного подчинения Дамаску, а иранские прокси хотят максимального влияния на территориях, где они присутствуют.
Сейчас они еще как-то пытаются договориться, но судя по тому, как идет их «разговор на троих», в скором времени они опять вдрызг разругаются – и заговорит оружие. Что для Анкары станет просто подарком. Парадокс в том, что все остальные это тоже понимают, но идти на реальное объединение усилий не хотят, надеясь, что и самостоятельно во всем сумеют разобраться.
Словом, время в северной Сирии вполне себе работает на Турцию. Беспилотники наносят удары по командным пунктам курдских боевиков, артиллерия расстреливает места скопления техники и личного состава, попутно разрушая укрепленные районы. Ждать остается недолго, что бы по этому поводу не говорилось в различных СМИ – противники Турции здесь слабеют с каждым днем.