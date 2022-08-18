Анкара продолжает держать интригу. Дата новой специальной операции на севере Сирии так и остается тайной за семью печатями. Курдские боевики крайне нервничают по этому поводу и пытаются всячески спровоцировать турецких военных, нанося удары по местному мирному населению Турции.

Впрочем, если уж называть вещи своими именами, интрига с датой начала операции тоже является частью ее подготовки турецкой стороной. Все по классике – доводить противника до «белого каления» состоянием неопределенности, держать в напряжении уничтожением командования боевиков, дожидаться, когда вспыхнут новые его противоречия со вновь обретенными союзниками – проиранскими прокси и правительственными войсками. А затем нанести сокрушающий удар.

Именно такую тактику, судя по всему, избрала Анкара на этот раз, предпочитая не просто победить противника на поле боя, но и предварительно разгромить его в информационно-психологической войне.

В том, что спецоперация обязательно будет, сомневаться не приходится. Намеки в турецкой прессе о некоей оттепели в отношениях Анкары и Дамаска – не более чем инструмент во внутриполитической турецкой игре, связанной с выборами. Реальные шаги, связанные с такой оттепелью, полностью отсутствуют, так что к подобным намекам нужно и относиться соответственно – как к игре словами, к реальности отношения не имеющей.

Реальность же выглядит следующим образом: зона безопасности нужна Турции как воздух, контролировать ее должны протурецкие силы. И совершенно не важно, что по этому поводу думают в Вашингтоне, в Москве или Тегеране. А если кто-то этого не понимает – это уже его проблемы, а совсем не Анкары. Эрдоган всегда делает то, что пообещал, пусть и с небольшим отклонением от сроков.