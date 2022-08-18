В Украине арестовали россиян, пытавшихся вступить в ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала россиян, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ. Сообщается, что ими оказались лица, которые содействовали российскому военному командованию во время продвижения российских военных в Киевской области.

По данным пресс-службы СБУ, вооруженные мужчины принимали активное участие в так называемых «фильтрационных мероприятиях», выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые оказывали сопротивление захватчикам.

После того, как украинская армия вернула контроль над Киевской областью, те остались на территории региона.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.