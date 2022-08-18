Шойгу назвал решение стран Прибалтики «проявлением нацисткой политики»

«Идея запрета всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса в субботу, 20 августа.

По его словам, «фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности, - прибалтийскими».

«В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», - сказал Шойгу.