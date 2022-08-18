Синоптики о погоде в Баку на завтра
Завтра, 21 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове не ожидаются осадки, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем 35-38 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов ночью, 30-35 процентов днем.