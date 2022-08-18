Азербайджан претендует на проведение крупного европейского спортивного мероприятия

В Мюнхене прошла Конференция Европейского союза триатлона (ETU), в работе которой приняла участие и Федерация триатлона Азербайджана во главе с ее президентом Эльчином Алиевым.

В ходе форума были подведены итоги деятельности ETU за прошедший год и обсужден план действий на последующие 12 месяцев. Одним из запланированных мероприятий организации на 2023-й год является Европейский лагерь по триатлону (European Triathlon Camp). Федерация триатлона Азербайджана намерена принять участие в тендере.

Согласно предварительным данным, Азербайджан соответствует условиям проведения этого крупного европейского мероприятия, включая наличие тренировочной инфраструктуры, в том числе открытого водохранилища в среднегорье. В настоящее время наша Федерация осуществляет анализ регионов страны для выбора оптимального места для проведения European Triathlon Camp.