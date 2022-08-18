19 августа на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на садовом участке, принадлежащем жителю села Гарагая Исмаиллинского района Исе Аббасову.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных МЧС пожар был потушен, а близлежащий лес был защищен от огня. В результате пожара выгорело более 3 гектаров территории.

Оперативными мероприятиями, проведенными Государственной службой пожарного надзора МЧС в связи с инцидентом, установлено, что пожар был совершен умышленно. Так, было установлено, что пожар совершил владелец участка 71-летний Иса Аббасов.