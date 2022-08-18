Спикер Госдумы пригрозил известному ресторатору отправкой в Донбасс
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал недавний инцидент, в ходе которого охранники московского ресторана «Магадан» отказались пускать в зал лейтенанта воздушно-космических сил в военной форме через главный вход, передают российские СМИ.
По словам Володина, владельцев ресторана (Аркадия Новикова и Антона Пинского) и охранников следует отправить служить в Донбасс.
«Правильно в подобных ситуациях - надеюсь, что поддержите, - охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», - сказал Володин.