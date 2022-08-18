Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:21

В последние недели российские СМИ и страницы в соцсетях переполнены апокалиптическими прогнозами о том, какие невзгоды подстерегают в ближайшем будущем страны Европы и США, которым хватило наглости не только ввести экономические санкции против России, но еще и помочь Украине выстоять в войне. «Голодная смерть на сытом Западе!» Главная тема иронии российских СМИ и зубоскальств пользователей социальных сетей – это экономическое положение европейцев и американцев, значительно ухудшившееся из-за последнего скачка цен на газ. Пропагандисты не жалеют мрачных красок, описывая ужас в глазах покупателей от цен в европейских супермаркетах и особенно от леденящих тело картин предстоящей зимы, когда несчастным европейцам придется отапливать свои квартиры чуть ли не кизяком.

При этом за отсутствием убедительных аргументов в ход идут любые мелочи. У АЗС выстроилась очередь за бензином – отлично, где-то несколько студентов вышли на улицы с требованием нормализовать отношения с Россией – здорово, в магазине пенсионерка поскандалила из-за подорожавшего хлеба, так вот вам «хлесткий» заголовок – «Голодная смерть на сытом Западе!» «То ли еще будет!» – радостно потирают руки российские пропагандисты, которые ждут не дождутся зимы, предвкушая, как Миллер закрутит газовый вентиль в Европе, как откроет он второй, тот, что ведет в Китай и Индию, и как в Азии все будет хорошо, а в неблагодарной Европе – все плохо. Причем так плохо, что чудом выжившие сами приползут к нам на карачках. Как известно, спорить с пропагандистами – занятие, лишенное смысла. А потому сразу соглашусь: да, все эти проблемы имеют место, и газовый дефицит вполне ожидаем, и цены на нефть растут, и инфляция галопирует, и продукты дорожают, и зарплат уже на все не хватает. Но при этом от россиян скрывают главное – несмотря на все это, европейцы терпеливо сносят невзгоды, не выходят на митинги протеста, не ждут отставки своих правительств и, что самое неприятное, не требуют восстановления нормальных отношений с Россией. Почему? Воровской кодекс СССР Кому-то наверняка хотелось бы объяснить это смесью наивности с безразличием, которую часто приписывают носителям западного либерализма. Но на самом деле, после того, что Россия сделала в Украине, европейцы не просто поняли, они осознали, что именно стоит на кону. И в этом – еще одна ошибка российского руководства, которое недооценило характер европейцев. Ошибка, которая может стать роковой.

Мы все выросли в СССР, который без преувеличений был настоящим царством бытовой агрессии. Нигде в мире культ насилия и быдловатой бытовой агрессии не был так силен, как в Советском Союзе. Что, к сожалению, не могло не оставить шрамы на израненном менталитете постсоветских народов и не исказить их видение окружающего мира. Уличный хулиган для советского человека был всегда сильнее интеллигента с тубусом. Агрессивный тип, устраивавший драку в ресторане, всегда воспринимался «мужиком», в отличие от бесконфликтного типа, предпочитавшего не ввязываться в глупую драку. Согласно советской психологии, взращенной воровским кодексом и дворовыми понятиями, тот, кто при любом конфликте не дает оппоненту в морду, а пытается решить конфликт мирным путем, является стопроцентным фраером. Так что по этой позиции европейцы – классические чморики, терпилы, слабаки, которых можно без особых усилий сломать. А поскольку сдержанность и нежелание конфликтовать на пустом месте воспринимается как слабость, то любой русский или кавказец, умеющий мастерски «гнать понты», может легко справиться с любым европейцем. Понятно, что в России эти «представления» не только формируются, так сказать, в естественной среде, они еще и вбиваются в головы граждан официальной пропагандой.

«Да куда они денутся, приползут сами?!», «Как только их припрет, они тут же свергнут свои правительства!», «Да они все гомосексуалисты, сломаются при первом же испытании!» – уверяли те, кто 23 февраля 2022 года не сомневался, что через три дня будет пить шампанское в ресторане на киевском Крещатике… О чем это говорит? Гнев «женоподобных осси» О том, что эти люди не просто не знают историю, она их не интересует в принципе. Ибо они живут в своем, вымышленном мире, где им море по колено, где, как им кажется, все их боятся и где они «могут повторить». Примерно так же, лет двадцать назад, рассуждали ливанцы, устроившие погромы в пасторальной Австралии. «Да что они могут, эти осси? - рассуждали неблагодарные жлобы, принятые, устроенные и обеспеченные на другом конце света. – Они же все как бабы, к ним пристанешь, а они вместо того, чтобы ответить, отходят в сторону. Трусы, одно слово!..» Те ливанцы просто не знали европейцев (в широком смысле европейцев), не знали, что их привычка избегать мелких стычек, которые им неинтересны, вовсе не показатель их слабости. Что их долготерпение в отношении безобразий, чинимых мигрантами, – это не трусость, а политика. Кончилась эта история тем, что «женоподобные осси» самоорганизовались через социальные сети и так вломили хамоватым гостям, что с тех пор в Австралии все тихо и спокойно, а ее многонациональный народ живет в мире и согласии.

Многие, скорее всего, не знают, что в Америке, несмотря на полный комплект различных этнических банд – от черных и русских до японской «Якудзы» и китайской «Триады», самой сильной и опасной является «Арийское братство» – белые американцы, потомки англичан, ирландцев, немцев, голландцев, которые наводят ужас на все этнические группировки. Есть одна поговорка, которую неплохо было бы уяснить тем, кто заказывал в Киеве банкеты на 1 марта – «Нет на свете никого страшнее приличного человека, который разозлился». Так оно, кстати, и бывает – приличный человек долго терпит, отказывается конфликтовать, призывает всех «жить дружно». Но однажды в его голове что-то щелкает и тогда спасайся кто может… Запад уже 75 лет живет в мире и благополучии. И понятно, что ему есть что терять. Но надо вообще не разбираться в жизни или ни разу не видеть, как немцы играют в футбол, англичане - в регби, а американцы – в хоккей, чтобы считать их представителями «бесхарактерных» наций, которых можно легко согнуть в бараний рог. Запад подошел к той стадии, когда включается европейская упертость и характер. То есть те самые сила воли и усердие, позволившие этим нациям, не имевшим сколько-нибудь значимых природных ресурсов, стать мировыми лидерами.

Российские идеологи, поверившие в то, что истинным мерилом мужественности и стойкости характера является драка в ресторане, недооценили европейцев и их готовность терпеть невзгоды в случае, если они понимают, во имя чего это нужно. Упорство, интеллект и высочайший уровень дисциплины – вот что позволит Западу победить Россию в «войне нервов». Да, Европа будет проигрывать тактически – ей действительно будет холодно и, возможно, голодно зимой. Однако нациям, пережившим две самые разрушительные в истории мировые войны и несколько пандемий чумы, к сложностям не привыкать. Историческая память и на сей раз подскажет им, как вести себя в этой ситуации. В своей журналистской молодости я достаточно поездил по горячим точкам, в том числе писал репортажи из Чечни во время первой войны. Там было много моих коллег-журналистов из бывшего СССР – все, как правило, отчаянные и смелые ребята.