«Пожар на территории Губы уже локализован. В настоящее время наблюдается некоторое задымление, опасности перехода в другие районы нет». Об этом сообщил haqqin.az руководитель Губинского регионального центра лесного хозяйства Эльвин Бахышов.

Он отметил, что пожар, произошедший на муниципальной территории Губинского района, впоследствии перекинулся на территорию лесного фонда.

«Из-за горного рельефа местности и сильного ветра во время пожара было повреждено 500 гектаров лесного фонда», - подчеркнул Бахышов.