Мэр Лондона заявил о тяжелом положении дел с отоплением

«Зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление». Об этом в Twitter написал мэр Лондона Садик Хан.

По его словам, город ранее не видел ничего подобного.

«Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться», - выразил мнение глава города.

Он призвал правительство принять меры для удовлетворения основных потребностей населения и прикрепил статистику агентства Bloomberg, в соответствии с которой средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.