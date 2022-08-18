В Сиязане пожар перекинулся на леса

«Пожар, начавшийся сегодня утром на территории муниципалитета Сиязанского района, в настоящее время перекинулся на лесную местность. С нашей стороны принимаются неотложные меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на большие территории. Пожар на территории Шабранского района локализован». Об этом сообщил глава Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбрус Алиев.

Он отметил, что пожары в Шабране и Сиязане потрясли всех, а природа пострадала от халатности людей.

«Со дня начала пожара все сотрудники местных органов ГСЧС, пожарные МЧС, представители общественности работают над тем, чтобы предотвратить распространение огня на более обширные территории», - подытожил Э.Алиев.