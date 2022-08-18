Генсек ООН приехал в Стамбул
«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершит свое европейское турне визитом в Стамбул». Об этом сообщил источник в аппарате президента Молдовы Майи Санду.
Ранее генсек ООН встретился в Кишиневе с президентом Молдовы. Стороны обсудили проблематику региональной безопасности и другие актуальные вопросы.
Как сообщают турецкие СМИ, Антониу Гутерриш во второй половине дня в субботу, 20 августа, вместе с инспекционной группой Совместного координационного центра примет участие в проверке судна с зерном на рейде Стамбула.