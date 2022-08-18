Болгария хочет больше азербайджанского газа
«Болгария начнет переговоры об увеличении объема поставок природного газа из Азербайджана на следующей неделе». Об этом сказал министр энергетики Болгарии Росен Христов.
Он подчеркнул, что Болгарии удалось договориться о месте разгрузки в Турции по конкурентоспособной цене, что позволило принять предложение американской компании Cheniere Energy о поставке одного танкера сжиженного природного газа на октябрь.
Как отметил министр, этот объем покрывает только около трети болгарского потребления газа. Также Болгария рассчитывает на поставки из Азербайджана, а по оставшейся трети на октябрь правительству придется договариваться с другими поставщиками.
«На ноябрь и декабрь мы не смогли найти слоты для сжиженного газа по экономически выгодной цене», - добавил Христов.