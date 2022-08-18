Как сообщили haqqin.az в МЧС, в настоящее время пожар, произошедший на обширной территории близ села Даг Гушчу Сиязанского района, взят под контроль. Ведутся работы по охлаждению. Операции по тушению пожаров осуществляются в сложном горном рельефе и сложных условиях. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания. К тушению пожара привлечены 200 человек личного состава соответствующих сил МЧС, самолет-амфибия BE 200 CHS и 3 вертолета авиационного отряда, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, местных органов исполнительной власти и местные жители.

В северных районах Азербайджана продолжаются меры, направленные на предотвращение и тушение пожаров в лесах и пригородах.

Противопожарные операции также продолжаются и в районе села Гошабулаг Губинского района. В результате принятых соответствующих мер зарегистрированный здесь пожар уже взят под контроль и ведутся работы по охлаждению.

Отметим, что с 15 августа в результате пожаров в северных районах сгорело около 5 тысяч гектаров.