Гудрат Гасангулиев о заказных кампаниях по дискредитации представителей государственной власти

«По мере развития азербайджанского общества как внутривластная борьба, так и борьба между политическими силами будет принимать все более цивилизованные формы. Что же касается интересов государства и общества, то они будут охраняться намного тщательнее и в итоге возобладают над частными и корпоративными интересами» , - заявил журналистам депутат Милли Меджлиса, председатель Партии единого народного фронта (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев.

«Приведу лишь один пример, - сказал депутат. - В прошлом месяце в связи с профессиональным праздником журналистов в Шуше было проведено праздничное мероприятие. В качестве знака внимания представителям азербайджанских СМИ была предоставлена возможность добраться до Физули на самолете. В ходе этого мероприятия были очень интересные выступления, но в прессе и в соцсетях муссировались в основном слухи о том, кто, с кем и в каком количестве употреблял алкоголь. Подобные интриги, а также попытки некоторых дискредитировать в глазах общественности государственную власть и журналистов, наносят ущерб нашему общему делу, нашей стране».

По словам Гудрата Гасангулиева, любые попытки опорочить государственную власть во имя чьих-то интересов, а также «заказные» кампании в социальных сетях по очернительству и дискредитации страны и ее представителей противоречат национальному менталитету азербайджанского народа, вызывая искренние чувства досады и сожаления.

«Но, видимо, как и все гражданские общества, мы должны пройти и это явление, каким бы неприятным и отталкивающим оно нам ни казалось, - считает депутат Милли Меджлиса. – И в этой связи каждый гражданин Азербайджана должен понимать, что для полной реализации московского Соглашения от 10 ноября 2020 года и восстановления азербайджанского суверенитета над Карабахом нашей стране необходима сильная власть, поддерживаемая и защищаемая народом Азербайджана. В такие моменты исторической важности недопустима и даже преступна любая форма ослабления нашей страны путем интриг, инсинуаций и злопыхательств».