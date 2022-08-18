Протестующие перекрыли дорогу Ереван-Мегри

Водители грузовиков перекрыли участок дороги Ереван-Мегри, передают армянские СМИ.

Причиной недовольства водителей являются весы, расставленные на дорогах. Они требуют изменить максимально разрешенную массу грузовиков с 26 до 28 тонн. Правоохранители на данный момент ведут переговоры с водителями, чтобы открыть дорогу.

Отметим, что ранее водители грузовиков также перекрывали межгосударственную дорогу. На контрольно-пропускном пункте взвешивания грузовиков города Сисиан водители провели акцию протеста, требуя пересмотреть нормы, установленные Инспекционным органом по градостроительству, технической и пожарной безопасности.