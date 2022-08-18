Аршак Закарян: Как Эйнулла Фатуллаев проник в Забух?

Напомним, что в ходе визита Эйнулла Фатуллаев встретился в Забухе и с руководителем общественной организации «Армянская национальная гвардия», блогером Аршаком Закаряном, после чего армянский блогер подвергся жесткой критике в армянском медиапространстве.

В Армении не утихает скандал вокруг визита азербайджанского журналиста, главного редактора издания haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в Лачин и Забух.

Армянский блогер выступил с новым интервью, где оправдываясь заявил, что не узнал азербайджанского журналиста.

«Он представился европейским журналистом. Расспрашивал нас о заселении армянами села в 90-х годах. Мы же заявили, что армяне прибыли в эти места в 4 веке и на то есть материальные доказательства», - сказал Закарян.

Аршак Закарян также отметил, что Эйнулла Фатуллаев прибыл в сопровождении офицера российских миротворцев.

«Я не знаю, кто был проинформирован о его визите. В любом случае на контрольно-пропускных пунктах миротворцев должны были проверить его паспорт. Там есть и представители армянской стороны», - сказал Закарян.

Блогер признается, что лишь спустя 5 часов узнал о том, что беседовал с азербайджанским журналистом.

«Я выехал из Забуха в Горус, когда мне позвонил знакомый из Дании и рассказал о визите азербайджанского журналиста. Я уже доехал до Горуса, а в Забухе об этом узнали еще позже», - сказал он.