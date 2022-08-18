Россия обвинила Украину в химической атаке

«Вооруженные силы Украины совершили в Донбассе теракты с применением химических отравляющих веществ против российских военных и мирного населения». Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства обороны России.

Как отмечает ведомство, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В.

По данным Минобороны РФ, по факту произошедшего в настоящее время Россия готовит документы с результатами всех проведенных анализов.

«Доказательства химического терроризма в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия через постоянное представительство России», - говорится в сообщении.