Арестовича нет в списке советников Офиса президента Украины

У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по состоянию на 18 августа было 24 советника. Их список Офис Зеленского предоставил на запрос издания «Тиждень».

Штатных советников у Ермака шесть, остальные указаны как внештатные.

Алексея Арестовича, которого обычно представляют как советника главы Офиса президента Украины, в этом списке нет. Из всех советников Ермака в информационном поле наиболее активно работает Михаил Подоляк - у него должность внештатная.