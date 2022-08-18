Жители Араздеяна: «Мы слышали, что азербайджанцы будут сюда въезжать и выезжать, когда захотят…»
Служба национальной безопасности Армении подготовила на днях по поручению премьер-министра Никола Пашиняна проект по созданию трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном, предполагающий создание КПП вблизи села Араздеян, через которое в советское время проходила дорога, связывавшая Азербайджан с Нахчываном. Второй КПП будет размещен в селе Эйвазлы Губадлинского района, а третий – на перевале Зод в направлении Кельбаджара.
Данная информация подтверждает готовность Армении предпринять определенные шаги по открытию Зангезурского коридора, но с условием использования таможенного контроля.
И хотя строительство КПП еще не началось, жители Араздеян уже сетуют на то, что по дороге в Нахчыван азербайджанцы будут не только беспрепятственно проходить через их село, но и провозить грузы под охраной российских пограничников.
«Это я слышал своими ушами, - сказал корреспонденту армянской службы радиостанции «Свобода» один из местных жителей. – Азербайджанцы смогут спокойно ездить через наше село, а русские будут их сопровождать».
Несмотря на то, что проект по созданию КПП на границе с Азербайджаном находится пока в стадии обсуждения, правительство Армении не уточняет, достигнуто ли соглашение с Азербайджаном по разблокированию коммуникаций.
В свою очередь, Комитет государственных доходов Армении уже уведомил о проекте новых таможенных пунктов и установлению зон таможенного контроля.
На вопрос армянских журналистов о том, означает ли это, что на автотрассе и железной дороге, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, будет применен таможенный пограничный контроль, в Комитете госдоходов Армении не ответили.
Как известно, Азербайджан, согласно условиям московского Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, требует от Армении открытия Зангезурского коридора, в то время как официальный Ереван пытается затянуть решение этого вопроса, поскольку на данный момент «не готов выделить сухопутный коридор через свою территорию».
То есть армянская сторона готова разблокировать коммуникации между Азербайджаном и Нахчываном, но с применением погранично-таможенного контроля.
На заседании правительства Армении, состоявшемся 4 августа, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что граждане Азербайджана «уже сегодня» могут переходить границу Армении в нескольких участках и ездить в Нахчыван.
«Если говорить буквально, то мы должны обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахчываном, - отметил, в частности, премьер-министр Армении. – Самый западный регион Азербайджана - это Газахский район, и мы готовы в установленном законодательством Республики Армения порядке обеспечить эту связь. Пусть идут, пересекают, едут в Нахчыван, и мы гарантируем безопасность этого движения. И не только по участку Газаха, но и по отрезку Газах-Иджеван. Мы также можем обеспечить безопасное движение по трассе Газах-Берд, по участкам Вардениса, Сисиана, Ерасха, а также Гориса, где давно действует пункт таможенной службы. Пусть азербайджанцы сообщают, в какой именно части они хотят пересечь границу, после чего в установленном законодательством Республики Армения порядке проходят паспортный и таможенный контроль. А мы, естественно, обеспечим гражданам Азербайджана безопасность движения при поддержке наших российских партнеров».
Если учесть, что в трехстороннем Соглашении говорится о «беспрепятственной связи» между Азербайджаном и Нахчываном, позиция, занятая руководством Армении, является очевидным нарушением достигнутых соглашений, поскольку применение погранично-таможенного контроля является ограничением свободного передвижения.