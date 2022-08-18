Жители Араздеяна: «Мы слышали, что азербайджанцы будут сюда въезжать и выезжать, когда захотят…»

Служба национальной безопасности Армении подготовила на днях по поручению премьер-министра Никола Пашиняна проект по созданию трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном, предполагающий создание КПП вблизи села Араздеян, через которое в советское время проходила дорога, связывавшая Азербайджан с Нахчываном. Второй КПП будет размещен в селе Эйвазлы Губадлинского района, а третий – на перевале Зод в направлении Кельбаджара.

Данная информация подтверждает готовность Армении предпринять определенные шаги по открытию Зангезурского коридора, но с условием использования таможенного контроля.

И хотя строительство КПП еще не началось, жители Араздеян уже сетуют на то, что по дороге в Нахчыван азербайджанцы будут не только беспрепятственно проходить через их село, но и провозить грузы под охраной российских пограничников.

«Это я слышал своими ушами, - сказал корреспонденту армянской службы радиостанции «Свобода» один из местных жителей. – Азербайджанцы смогут спокойно ездить через наше село, а русские будут их сопровождать».

Несмотря на то, что проект по созданию КПП на границе с Азербайджаном находится пока в стадии обсуждения, правительство Армении не уточняет, достигнуто ли соглашение с Азербайджаном по разблокированию коммуникаций.

В свою очередь, Комитет государственных доходов Армении уже уведомил о проекте новых таможенных пунктов и установлению зон таможенного контроля.

На вопрос армянских журналистов о том, означает ли это, что на автотрассе и железной дороге, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, будет применен таможенный пограничный контроль, в Комитете госдоходов Армении не ответили.