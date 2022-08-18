Твит российского дипломата вызвал скандал
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на слова благодарности Владимира Зеленского Джо Байдену за военную помощь написал твит «Никакой пощады украинскому населению!»
Через несколько минут твит был удален, а Ульянов за него извинился и сказал, что имел в виду другое.
«Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Конечно, я имел в виду США с их поставками вооружения и президента Украины, который только вчера заявил, что исключает какие-либо переговоры о мире. Действительно, никакой пощады к украинскому населению с их стороны», - сказал он, назвав свой поступок «неуклюжим».
Он также добавил, что многие его родственники украинцы, которые им любимы.
На слова российского дипломата отреагировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав их призывом к геноциду. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депортировать Ульянова в Россию и признать персоной нон грата.