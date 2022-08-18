Твит российского дипломата вызвал скандал

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на слова благодарности Владимира Зеленского Джо Байдену за военную помощь написал твит «Никакой пощады украинскому населению!»

Через несколько минут твит был удален, а Ульянов за него извинился и сказал, что имел в виду другое.

«Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Конечно, я имел в виду США с их поставками вооружения и президента Украины, который только вчера заявил, что исключает какие-либо переговоры о мире. Действительно, никакой пощады к украинскому населению с их стороны», - сказал он, назвав свой поступок «неуклюжим».