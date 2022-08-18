Сахиль Бабаев созвал заседание по DOST

Началась реализация «Программы DOST Карабах а и Восточного Зангезура». В селе Агалы Зангиланского района в мае этого года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был открыт первый пункт обслуживания Smart DOST. Проектные работы Шушинского филиала DOST также уже завершены. Освобожденные от оккупации территории будут полностью охвачены услугами DOST. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. Председатель коллегии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается работа по организации услуг населению в соответствии с удовлетворенностью граждан, расширению инфраструктуры услуг DOST по всей стране.

Было отмечено, что с мая 2019 года по городу Баку и Апшеронскому району открыты уже 5 центров DOST. 1 миллион 50 тысяч граждан, в том числе 360 тысяч граждан за 7 месяцев текущего года, воспользовались услугами, и в текущем году удовлетворенность граждан этими услугами составила 98,7 процента. В ближайшие месяцы в Баку откроется еще один центр DOST. Также ведется подготовка к открытию центров DOST в Барде, Губе, Гяндже, Сумгаите, Сабирабаде, Масаллы и ряде других регионов. Всего до 2025 года планируется открытие 17 региональных центров DOST, филиалов DOST по 55 районам, пунктов обслуживания «Smart DOST» в отдельных регионах.

Агентство DOST в этом году было удостоено награды Европейских социальных услуг, награды Международной ассоциации пенсий и социальных фондов, трех наград Международной ассоциации социального обеспечения. Центры DOST были отмечены изданием «Европейский отчет бизнес среды 2021» как один из трех совершенных реформ в Азербайджане. Кроме того, «Центр 142» по оперативности и объективности удостоен третьего места.

Министерство труда и социальной защиты населения предприняло важные шаги по электронизации услуг. Из 175 услуг министерства 110 предоставляются в электронном виде, в том числе 46 - в проактивном порядке. В настоящее время в структуре ведется работа по созданию еще 40 электронных услуг, доведению количества электронных услуг до 150. Это позволит достичь 90 процентов уровня электронизации услуг министерства.

За семь месяцев этого года за электронными услугами министерства было совершено 142 миллиона обращений, а на портал e-sosial.az - свыше 7,5 миллиона обращений. Было выдано около 346 тысяч электронных справок.

Подведомственным министерству Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации за 7 месяцев 2022 года была установлена инвалидность 38 900 лицам. За этот период в реабилитационных центрах агентства 24 000 человек получили реабилитационные услуги.

На заседании были обсуждены вопросы открытия новых центров DOST и реализации программы электронизации, медико-социальной экспертизы, реабилитации, социальной поддержки уязвимых групп, подготовки кадров и предстоящие задачи.