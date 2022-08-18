Замминистра назвал главный фактор возникновения пожаров

«В Азербайджане установилась сухая жаркая погода, поэтому и вспыхнули пожары. Во время пожаров, происходящих на фоне глобального потепления, к сожалению, горят зеленые растения, а это наносит серьезный ущерб биоразнообразию, сельскому хозяйству, окружающей среде». Об этом журналистам заявил замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, главным фактором возникновения пожаров является неосторожность людей.

«Если помните, мы предупреждали о необходимости осторожного обращения с огнем на природе из-за жары. Однако результат безответственности очевиден», - сказал замминистра.