В Сиязане пожар локализован, но вспыхнул в Огузе

«Пожар на территории Сиязанского района уже локализован. В настоящее время наблюдается некоторое задымление». Об этом сообщил глава Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбрус Алиев.

Он отметил, что пожар, начавшийся в селе Аллахярлы Сиязанского района, из-за жары и ветра перешел на лесную территорию, в результате чего было повреждено 2 гектара территории лесного фонда.

Также вечером в субботу, 20 августа, на сельскохозяйственных полях в районе села Джалут Огузского района вспыхнул пожар.

Начальник регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов Акиф Мамедов сообщил haqqin.az, что в настоящее время сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС принимаются меры по тушению пожара и предотвращению его перехода на близлежащую лесную территорию.

«Жаркая и засушливая погода в последние дни увеличивает вероятность пожаров в природных зонах. Учитывая это, просим всех, в том числе жителей близлежащих к лесным массивам сел, отдыхающих на природе туристов, строго соблюдать правила пожарной безопасности, бережно относиться к огню, не бросать вокруг непотушенные окурки», - сказал чиновник.