Акар о вывозе зерна из Украины

«Начиная с 1 августа более 650 тысяч тонн зерна вывезли из трех портов Украины в рамках продуктовой сделки». Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Он отметил, что Турция рассчитывает на увеличение экспорта сельхозпродукции. По словам министра, Анкара надеется, что зерновая сделка поможет урегулировать ситуацию в стране.

«Важной составляющей работы является тот факт, что в поле нет ни одной военной структуры. Турция рассчитывает, что реализация стамбульских договоренностей создаст основу для стабильного мира и урегулирования конфликта», - добавил Акар.