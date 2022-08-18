В Армении рассказали подробности захвата здания мэрии Масиса

«Осуществляются следственные и процессуальные действия в направлении выяснения всех обстоятельств теракта, который имел место вчера в здании мэрии Масиса». Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета Армении.

Сообщение об упомянутом случае было получено 19 августа в управлении полиции Армении. Поступила информация о том, что 36-летний житель Масиса заявил, что у него имеется проблема с группой должностных лиц города, добавив при этом, что чуть позже, возможно, он и еще 10 человек погибнут.

В тот же день примерно в 21:20 тот же мужчина направился к зданию мэрии Масиса, зашел внутрь помещения, толкнув сторожа, поднялся на четвертый этаж, откуда бросил гранату во двор и два раза выстрелил.