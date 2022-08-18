Польша обещает ответить России в случае размещения ракет в Калининграде
«Польша призовет НАТО коллективно ответить России в случае размещения гиперзвуковых ракет в Калининградской области». Такое мнение выразил госсекретарь Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает PAP.
По его словам, как государство на восточном фланге НАТО, Польша полностью осознает угрозу.
«Наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», - пригрозил он.
Скуркевич заявил, что Варшава может задействовать пятую статью устава НАТО, где упоминается формула «один за всех и все за одного», то есть нападение на одно из государств альянса равноценно нападению на все страны-участницы.
«Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом», - заключил госсекретарь.