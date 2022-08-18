Польша обещает ответить России в случае размещения ракет в Калининграде

«Наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», - пригрозил он.

По его словам, как государство на восточном фланге НАТО, Польша полностью осознает угрозу.

«Польша призовет НАТО коллективно ответить России в случае размещения гиперзвуковых ракет в Калининградской области». Такое мнение выразил госсекретарь Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает PAP.

Скуркевич заявил, что Варшава может задействовать пятую статью устава НАТО, где упоминается формула «один за всех и все за одного», то есть нападение на одно из государств альянса равноценно нападению на все страны-участницы.

«Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом», - заключил госсекретарь.