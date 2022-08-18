Еще одно тяжелое ДТП в Турции: много пострадавших

По меньшей мере 23 человека, среди которых есть и иностранные туристы, пострадали в субботу, 20 августа, в провинции Ризе, передает TRT Haber.

По данным СМИ, автобус столкнулся в городе Трабзон с другим транспортным средством, после чего перевернулся. Находившиеся в салоне туристы получили травмы, однако сумели выбраться самостоятельно. Водителя пришлось доставать спасателям с использованием специальной режущей техники.

Напомним, что это уже второе крупное ДТП в Турции за сегодняшний день. Ранее в провинции Газиантеп произошла авария с участием автобуса с журналистами и машины скорой помощи, в которой погибли 16 человек, 21 получил травмы.