Макрон собрался в Алжир

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Алжир на следующей неделе в попытке улучшить отношения между двумя странами, сообщает AFP.

Отношения между Францией и Алжиром охладились в конце 2021 года, после того как французский лидер усомнился в том, существовал ли Алжир как государство до французского вторжения. Алжир в ответ отозвал своего посла.

«Эта поездка будет способствовать углублению двусторонних отношений, нацеленных на будущее, укреплению франко-алжирского сотрудничества перед лицом региональных вызовов и продолжению работы по преодолению прошлого», - сообщила администрация президента Франции.

Поездка Эммануэля Макрона в Алжир станет второй в качестве главы государства после краткой поездки в декабре 2017 года.