Постпреда России вызвали в МИД после скандального твита

Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на сообщение в Twitter постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, из-за которого МИД Украины требует высылки российского дипломата, передает «Европейская правда».

МИД Австрии заявил, что возмущен заявлением россиянина, поэтому вызвал Ульянова на разговор в воскресенье, 21 августа.

«Мы возмущены человеконенавистническими заявлениями постпреда России и его попытками привязать то, что привязать невозможно. Мы за свободу слова. Но мы также имеем право занять жесткую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпреда России Михаила Ульянова вызвали в МИД в воскресенье», - говорится в сообщении австрийского министерства.

Напомним, что ранее постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter «Нет пощады украинскому населению!», прокомментировав сообщение президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью американским партнерам за военную помощь. Позже он удалил сообщение и попытался оправдаться.