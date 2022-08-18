Премьер-лига: три пенальти в ворота «Нефтчи», победа и лидерство «Сабаха»

Игра, проходившая в Масазыре на «Банк Республика Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В добавленное к первому тайму время счет открыл «Нефтчи». Отличился Юсуф Лаваль. Однако во втором тайме «Сабаху» удалось переломить ход встречи. Оба мяча команда Мурада Мусаева забила с пенальти: на 78-й минуте 11-метровый реализовал Алексей Исаев, а в добавленное время – Эммануэль Апе.

Интересно, что в первом тайме «Сабах» не смог забить с пенальти: удар Кристиана Себальоса отбил голкипер Иван Бркич. Таким образом, в ворота «Нефтчи» в этой игре было три пенальти. Но справедливости ради надо сказать, что все они были назначены справедливо.

«Сабах» одержал третью победу подряд и с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Нефтчи» с 6 очками идет на 4-й позиции.

Вчера в стартовом матче 3-го тура «Шамахы» сыграл дома вничью 1:1 с «Сабаилом».

Завтра пройдут матчи «Кяпяз» - «Габала» и «Зиря» - «Сумгаит». Встреча «Туран-Товуз» - «Карабах» перенесена из-за подготовки чемпиона к ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 9 очков (3 матча)

2. «Карабах» - 6 (2)

3. «Габала» - 6 (2)

4. «Нефтчи» - 6 (3)

5. «Зиря» - 3 (2)

6. «Туран-Товуз» - 3 (2)

7. «Сабаил» - 1 (3)

8. «Шамахы» - 1 (3)

9. «Кяпяз» - 0 (2)

10. «Сумгаит» - 0 (2).