Премьер-лига: три пенальти в ворота «Нефтчи», победа и лидерство «Сабаха»
Сегодня состоялся центральный матч 3-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги, в котором амбициозный «Сабах» принимал вице-чемпиона страны «Нефтчи».
Игра, проходившая в Масазыре на «Банк Республика Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В добавленное к первому тайму время счет открыл «Нефтчи». Отличился Юсуф Лаваль. Однако во втором тайме «Сабаху» удалось переломить ход встречи. Оба мяча команда Мурада Мусаева забила с пенальти: на 78-й минуте 11-метровый реализовал Алексей Исаев, а в добавленное время – Эммануэль Апе.
Интересно, что в первом тайме «Сабах» не смог забить с пенальти: удар Кристиана Себальоса отбил голкипер Иван Бркич. Таким образом, в ворота «Нефтчи» в этой игре было три пенальти. Но справедливости ради надо сказать, что все они были назначены справедливо.
«Сабах» одержал третью победу подряд и с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Нефтчи» с 6 очками идет на 4-й позиции.
Вчера в стартовом матче 3-го тура «Шамахы» сыграл дома вничью 1:1 с «Сабаилом».
Завтра пройдут матчи «Кяпяз» - «Габала» и «Зиря» - «Сумгаит». Встреча «Туран-Товуз» - «Карабах» перенесена из-за подготовки чемпиона к ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 9 очков (3 матча)
2. «Карабах» - 6 (2)
3. «Габала» - 6 (2)
4. «Нефтчи» - 6 (3)
5. «Зиря» - 3 (2)
6. «Туран-Товуз» - 3 (2)
7. «Сабаил» - 1 (3)
8. «Шамахы» - 1 (3)
9. «Кяпяз» - 0 (2)
10. «Сумгаит» - 0 (2).