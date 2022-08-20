Азербайджанские пожарные в Лачине видео
МЧС Азербайджана направило в город Лачин противопожарные бригады на фоне поджога жителями домов. Об этом пишет телеграм-канал «Баграмян».
«На днях после сдачи города Азербайджану один из жителей решил сжечь свой дом, чтобы турки не жили. Поэтому в Лачин были направлены пожарные. Раньше все думали, что возле города стоят в очереди российские пожарные бригады, но потом выяснилось, что они прибыли из Азербайджана в сопровождении российских миротворцев», - говорится в сообщении канала.