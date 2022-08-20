Зеленский: «Россия готовит что-то жестокое»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.

«Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно жестокое», - сказал Зеленский в ходе своего обращения, не уточнив, о чем идет речь.

Он напомнил, что на следующей неделе Украина будет отмечать День национального флага и День независимости, а также планируется проведение саммита «Крымская платформа».

«В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что Украина возвращается», - отметил он.