В Турции грузовик врезался в кафе, 10 погибших

Очередное крупное ДТП произошло в турецком городе Мардин, где грузовик врезался в кафе. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, сообщает телеканал NTV.

По информации СМИ, у грузовика отказали тормоза. Сначала он на скорости врезался в два припаркованных автомобиля, а затем в здание, где расположено кафе. По меньшей мере десять человек скончались на месте, еще около 30 пострадали.

Напомним, что это уже третья крупная авария, произошедшая в Турции в субботу, 20 августа. Ранее сообщалось, что на юго-востоке республики в результате ДТП с участием автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и автомобиля с журналистами погибли 16 человек. После также стало известно об аварии в черноморской провинции Ризе, в которой травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.