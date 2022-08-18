Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 00:01

По приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-18 августа посетил эту страну с государственным визитом. Чего не отнять у Узбекистана и саудитов – это их тщательности в выборе партнеров. «Внезапной любви» здесь не вспыхивает, по-восточному неторопливо и обстоятельно будущий союзник изучается. И только потом, когда сомнений не остается – ему раскрываются дружеские объятия. Раз семь делегации разного уровня в 2021 году летали из Ташкента в Эр-Рияд и в обратном направлении. Был запущен механизм взаимных политических консультаций, экономисты двух стран по буквам изучали возможные экономические проекты и тщательно изучали отрасли узбекской экономики, куда можно было бы вложить саудовские инвестиции: химическую, металлургическую, горнодобывающую и текстильную, а также сельское хозяйство.

Такая подготовительная работа неизбежно должна была привести к положительному результату. И, как представляется, он достигнут. Сегодня в Узбекистане работают 38 совместных предприятий с Саудовской Аравией. Из них 20 финансируются напрямую саудовскими инвесторами, а 18 являются совместными предприятиями. Саудовская Acwa Power строит электростанцию стоимостью 1,2 миллиарда долларов в Сырдарьинской области, а также подписала контракт на 1,3 миллиарда долларов по строительству ветряных электростанций в Бухарской и Навоийской областях. Утверждены соглашения о строительстве ветропарка мощностью 100 МВт в Каракалпакстане стоимостью 108 миллионов долларов. До пандемии COVID-19 авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла регулярные рейсы между Узбекистаном и Саудовской Аравией по маршруту Ташкент - Джидда - Ташкент семь раз в неделю. С 22 января 2022 года полеты по данному маршруту были возобновлены. В августе и октябре 2021 года саудовская авиакомпания FlyNas выполняла прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд - Ташкент - Эр-Рияд. В ближайшее время будут возобновлены полеты и на этом направлении. Итогом визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию стал общий портфель инвестиций в узбекистанскую экономику в размере 14 миллиардов долларов, которые пойдут в энергетику, химическую и электротехническую промышленность, в инфраструктуру, сельское хозяйство, фармацевтику, информационные технологии, медицину и транспорт.