И потекли миллиарды из Саудовской Аравии в Узбекистан наша корреспонденция
По приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-18 августа посетил эту страну с государственным визитом.
Чего не отнять у Узбекистана и саудитов – это их тщательности в выборе партнеров. «Внезапной любви» здесь не вспыхивает, по-восточному неторопливо и обстоятельно будущий союзник изучается. И только потом, когда сомнений не остается – ему раскрываются дружеские объятия.
Раз семь делегации разного уровня в 2021 году летали из Ташкента в Эр-Рияд и в обратном направлении. Был запущен механизм взаимных политических консультаций, экономисты двух стран по буквам изучали возможные экономические проекты и тщательно изучали отрасли узбекской экономики, куда можно было бы вложить саудовские инвестиции: химическую, металлургическую, горнодобывающую и текстильную, а также сельское хозяйство.
Такая подготовительная работа неизбежно должна была привести к положительному результату. И, как представляется, он достигнут. Сегодня в Узбекистане работают 38 совместных предприятий с Саудовской Аравией. Из них 20 финансируются напрямую саудовскими инвесторами, а 18 являются совместными предприятиями.
Саудовская Acwa Power строит электростанцию стоимостью 1,2 миллиарда долларов в Сырдарьинской области, а также подписала контракт на 1,3 миллиарда долларов по строительству ветряных электростанций в Бухарской и Навоийской областях. Утверждены соглашения о строительстве ветропарка мощностью 100 МВт в Каракалпакстане стоимостью 108 миллионов долларов.
До пандемии COVID-19 авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла регулярные рейсы между Узбекистаном и Саудовской Аравией по маршруту Ташкент - Джидда - Ташкент семь раз в неделю. С 22 января 2022 года полеты по данному маршруту были возобновлены.
В августе и октябре 2021 года саудовская авиакомпания FlyNas выполняла прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд - Ташкент - Эр-Рияд. В ближайшее время будут возобновлены полеты и на этом направлении.
Итогом визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию стал общий портфель инвестиций в узбекистанскую экономику в размере 14 миллиардов долларов, которые пойдут в энергетику, химическую и электротехническую промышленность, в инфраструктуру, сельское хозяйство, фармацевтику, информационные технологии, медицину и транспорт.
Что примечательно, Казахстан тоже ведет переговоры с Эр-Риядом о схожих направлениях сотрудничества, а это значит, что Саудовская Аравия основательно и масштабно заходит в две лидирующие в Центральной Азии республики, становясь мощным драйвером экономического роста.
Саудитам это выгодно. Хотя бы потому, что здесь, в Центральной Азии, они встречаются с Китаем, с которым давно и взаимовыгодно партнерствуют. А коли так, то почему бы не сотрудничать с ним на ключевом маршруте инициативы «Пояс и Путь». Вовремя сделанная инвестиция в успешный проект – она дорогого стоит, тем более, когда республики региона стремительно диверсифицируют свои экономические и военно-политические связи.
Выгодно это и Узбекистану, поскольку проходящие там реформы, будем откровенны, требуют денег, денег и еще раз денег в виде инвестиций. Шавкат Мирзиёев это прекрасно понимает. Как понимает и другое: набирать в долг, чтобы потом попасть в экономическую и политическую зависимость – последнее дело. А потому и не боится применять к международным связям Узбекистана прагматичный, в чем-то даже «бухгалтерский подход»: сюда нам нужно вкладываться в первую очередь, сюда – во вторую, а это пока может и обождать.
Пройдет не так уж и много времени. И узбекистанцы в полной мере оценят дальновидность своего президента, умеющего и инвестиции получить, и в зависимость от них не впасть, что с другими государствами происходит регулярно. Узбекистану это не грозит. Он с радостью приветствует добросовестных партнеров и новых союзников, но встраиваться в мировую экономику предпочитает самостоятельно, в соответствии с собственными планами и не теряя голову от больших иностранных денег.